- Meteorologii anunța frig si in aceasta saptamana, in cea mai mare parte a tarii, pana pe 18 octombrie, cand vreme incepe sa se incalzeasca. Apoi, din week-endul care urmeaza, temperaturile vor ajunge pana la 17 - 19 de grade Celsius in aproape toate regiunile țarii.VREMEA IN BANATIn prima saptamana,…

- Saptamana se incheie cu frig accentuat. Meteorologii anunta ca revin si ploile in majoritatea regiunilor, iar la munte vor predomina ninsorile. Conform Administratiei Nationale de meteorologie (ANM), sambata, 9 octombrie, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta data, indeosebi in regiunile…

- Frigul pune stapanire pe Romania! Meteorologii avertizeaza ca temperaturile o sa scada drastic in weekend, așa ca romanii o sa fie nevoiți sa se imbrace cat mai gros pentru a ține pasul cu vremea capricioasa. Temperaturi scazute in Romania. Ce schimbari meteo o sa existe in urmatoarele zile Temperaturile…

- Prognoza meteo: Un val de frig lovește Romania, in weekend. Temperaturile vor scadea simțitor, iar in unele zone vor fi ninsori Un val de frig lovește Romania in urmatoarele zile. Vremea va deveni deosebit de rece iar la munte este posibil sa fie semnalate precipitații sub forma de lapovița și ninsoare.…

- Dupa un weekend in care ne-am bucurat poate de ultimele raze ale soarelui, incepand de astazi, meteorologii anunța schimbari drastice ale vremii. Temperaturile scad brusc, in unele zone inregistrandu-se chiar și zero grade Celsius, iar ploile vor pune stapanire pe mai toata Romania, semn ca toamna iși…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele ce urmeaza. Temperaturile mici se vor resimți in toate zonele teritoriului. Ultima luna de toamna va fi foarte friguroasa. Meteo ANM: cum va fi vremea in luna noiembrie Frigul pune stapanirea pe Romania.…

- Toamna incepe sa iși intre cu adevarat in drepturi, iar frigul va pune in curand stapanire pe Romania. Agenția Naționala de Meteorologie anunța ploi in toata țara și chiar minime de zero grade Celsius. Iata cum arata prognoza meteo pentru fiecare regiune.

- Avertizare de vreme rece in toata țara! Meteorologii anunța chiar lapovița și ninsori la altitudini de peste 1700 de metri. Afla in ce interval vom avea temperaturi foarte scazute pentru aceasta perioada!