Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben și un cod portocaliu de viscol in Romania. Mai multe zone sunt vizate de avertizarea meteorologilor. Iata care sunt regiunile in care va ninge viscolit.

- Averizare meteo de vreme rea: Cod portocaliu și Cod galben de vant puternic in Alba și alte județe. La munte, ninsori viscolite Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi dimineața, o avertizare meteo de vreme rea in Alba și alte județe. Incepand de joi seara (23 noiembrie 2023) vor intra in…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au facut un anunț de ultima ora. In aceasta dimineața, cu doar cateva minute in urma, meteorologii au emis o avertizare cod galben de ceața in Romania, valabila in patru județe. Pana cand este valabila și care sunt, mai exact, zonele vizate.

- Avertizari meteo: ploi, ninsori și vant puternic in Alba și alte județe, pana duminica. Condiții de polei. Zonele vizate Avertizari meteo: precipitații mixte, ninsori și vant puternic in Alba și alte județe. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizarile de vant puternic și…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment despre vreme. Specialiștii au precizat atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile pentru zeci de localitati din șase judete. Iata ce zone sunt afectate!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment despre vreme. Specialiștii au precizat ca vom avea parte de Cod portocaliu de vant in trei județe ale țarii. Iata ce zone sunt afectate!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari de cod galben de vreme rea, valabile pana miercuri, 25 octombrie 2023, la ora 12:00. Ce județe sunt vizate de intensificari puternice ale vantului. Afla in randurile de mai jos cu ce ne vom confrunta in urmatoarele ore. Cod galben…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț important, in urma cu puțin timp! Specialiștii au emis o noua avertizare de cod portocaliu de canicula in Romania. Mai exact, avertizarea de vreme calda a fost prelungita. Ce temperaturi vom avea in termometre și cat mai ține vremea…