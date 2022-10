Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un anunț de ultim moment! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea pana in data de 23 octombrie, in fiecare regiune a Romaniei!

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie sustine, intr-o actualizare remisa luni, ca pana spre sfarsitul primei saptamani de prognoza, vremea va fi deosebit de rece, cu o medie a temperaturilor maxime ce se va situa, in general,…

- Meteorologii au emis sambata, 17 septembrie, avertizari cod portocaliu și galben de ploi abundente care vizeaza mai multe zone din vestul și nordul țarii, pana maine. In același timp, duminica, vantul puternic va afecta mare parte din țara, mai anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Zonele…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie anunța pentru ziua de astazi instabilitate atmosferica temporar accentuata și ploi puternice in mai multe regiuni din țara. Dupa furtuni va reveni canicula cu temperaturi de 36 de grade Celsius. Ce temperaturi vom avea saptamana aceasta ANM…

- Un nou Cod portocaliu de ploi a fost emis in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat furtuni și vreme rea in aproape toata țara, dar zona Olteniei și zona Munteniei sunt vizate de fenomene meteo extreme.

- Meteorologii anunța ca vremea va fi schimbatoare in urmatoarele patru saptamani. La inceput temperaturile vor fi moderate in aproape toata țara, dar apoi se va incalzi. De asemenea, este posibil sa apara reprize de ploaie. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in saptamana 08-15 august,…

- Dupa cateva zile mai racoroase, buzoienii vor indura din nou temperaturi foarte ridicate. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben valabila pentru zilele de 4, 5, 6, 7 august 2022. Meteorologii anunța val de caldura și disconfort termic ridicat. Vizat de aceasta…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, un Cod galben de ploi abundente in 29 de judete. Va fi instabilitate atmosferica de vineri pana duminica. In vestul și in sudul țarii se anunța val de caldura intens, Bucureștiul și 16 județe fiind sub Cod galben. Fii la curent cu cele…