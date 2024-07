Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un raport detaliat privind prognoza meteo pentru intervalul 14-22 iulie 2024, avertizand asupra unui val de caldura intens care va afecta intreaga țara. In aceasta perioada, se așteapta temperaturi extrem de ridicate, disconfort termic accentuat și…

- Valul de caldura cuprinde din nou Romania: Cod galben de canicula in 25 de judete. Temperaturile urca la 37 de grade Celsius Capitala si 25 de judete se vor afla luni sub o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat, maximele termice situandu-se intre 35 si 37 de grade Celsius,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atenționare cod galben de canicula pentru Crișana, Banat, jumatatea de sud a Olteniei și pentru sud-vestul Munteniei, unde temperaturile sunt de 35 - 36 de grade. Valul de caldura se extind

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Cod galben de canicula in Romania! Iata ce temperaturi vor inregistra termometrele, dar și care sunt zonele vizate.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora! Specialiștii au emis o avertizare de cod galben de canicula. Va fi caldura insuportabila in mai multe zone de la noi din țara.

- Cupola de caldura in toata Romania. Valul de caldura se intensifica, iar Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari cod portocaliu și galben de canicula, valabile in aproape toața țara. Iata in ce zone sunt anunțate temperaturi de foc. Pentru ce zone a fost emis cod galben de canicula…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Temperaturile sunt extreme in țara noastra. Iata cat mai ține canicula in Romania, dar și cum va fi vremea in perioada urmatoare!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis o avertizare de cod galben de ceața densa in Romania. Care sunt județele vizate, dar și pana cand.