- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! In ultima perioada vremea a fost destul de instabila și, de le temperaturi de aproape 25 de grade, au fost inregistrate multe grade cu minus de pe o zi pe alta. Acum, dupa ninsori și viscol, se pare ca mercurul din…

- Vremea se schimba din nou, conform Administrației Naționale de Meteorologie. Experții meteorologi au anunțat ce urmeaza dupa valul african de caldura. Astfel, conform predicțiilor meteo, vremea se schimba complet, temperaturile scazand drastic. ANM anunța ca vremea se racește. Un val de aer rece pune…

- Vremea este destul de capricioasa in ultimul timp, in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie a facut un anunț de ultim moment. Ninge in toata regula in mai multe zone din țara, in mijlocul primaverii. Diferența de temperatura, fața de zilele trecute, ajunge și pana la 10 grade Celsius.

- Anunț de ultim moment! Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo. Meteorologii au emis datele exacte, conform carora vremea va suferi modificari in urmatoarele patru saptamani. Ce temperaturi se vor inregistra in fiecare zona a Romaniei in perioada 13 martie-10 aprilie 2023.

- In ultimele saptamani, vremea a fost destul de schimbatoare. Temperaturile inregistrate in termometre au avut valori de pana la -31 de grade Celsius, in timp ce, la diferența de cateva zile, valorile atmosferice ajungeau la 0 grade Celsius. Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele…

- Vremea se va raci semnificativ incepand chiar de maine, 24 ianuarie. Temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de 3-4 grade in majoritatea regiunilor țarii. Meteorologii anunța ca probabilitatea de aparitie a precipitatiilor - sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare - va fi ridicata pe tot…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat vremea pana miercuri in Romania. Temperaturile de primavara dispar, iar iarna se pare ca iși intra in atribuții, in unele zone din țara. Cat scad temperaturile, unde va ninge și va ploua. Pro gnoza meteo pana pe 24 ianuarie. Unde va ninge Conform prognozei…

- Cu toții ne-am bucurat de zile senine dupa Revelion. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca vremea se schimba radical! Specialiștii susțin ca iarna va lovi Romania in perioada care urmeaza. De cand se vor intregistra temperaturi scazute in țara.