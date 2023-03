Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au vorbit despre prognoza meteo din aceasta vara. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat cum va fi vremea in iunie, iulie și august, menționand ca vom avea, cu siguranța, o vara a extremelor!

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie! A fost actualizata prognoza! In urmatoarele 24 de ore, vremea se va incalzi brusc, iar temperaturile vor ajunge pana la 18 -19 grade. Cum va fi vremea in weekend.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru ziua de maine, 21 martie. Iata cum va fi vremea in fiecare parte a țarii, in special in București și la munte, dar și ce temperaturi se vor inregistra!

- Vremea este destul de capricioasa in ultimul timp, in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie a facut un anunț de ultim moment. Ninge in toata regula in mai multe zone din țara, in mijlocul primaverii. Diferența de temperatura, fața de zilele trecute, ajunge și pana la 10 grade Celsius.

- Daca pana acum s-au anunțat ninsori in urmatoarea perioada, iata ca acum vremea se schimba radical. Ei bine, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Iata ce temperaturi se vor inregistra in urmatoarea perioada, dar și cum va fi vremea in fiecare parte a țarii!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț meteorologic. Doar doua zile ne mai despart și intram in antomipul calduros. Primavara iși face simțita prezența in unele zone, insa, in altele frigul parca nu inceteaza sa dispara. Cum va fi vremea in primele doua saptamani ale lunii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat viscol și ninsori. Ce zone din țara sunt vizate de avertizarea facuta de specialiști, dar și pana cand. Cand se schimba vremea in Romania. Ce temperaturi vor inregistra termometrele in aceasta perioada.

- In aceasta dimineața, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis cod galben de ger pentru 13 județe. Daca noaptea trecuta temperaturile au scazut pana la -31 de grade, inceepand de sambata, vremea se va schimba radical. Ce spune meteorologii.