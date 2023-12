Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au facut un anunț de ultima ora. Un anticiclon ajunge in Romania, vremea se schimba radical in urmatoarele zile, chiar inainte de Craciun. Anticiclon in Romania, inainte de Craciun Dupa cateva zile cu temperaturi blande și cer senin, vremea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au actualizat prognoza meteo. Iata cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani in Romania. La ce condiții trebuie sa ne așteptam.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora despre vreme. Specialiștii au actualizat prognoza meteo și au precizat ca in urmatoarele zile ne putem aștepta la lapovita, zapada si vreme rece in mai multe județe din țara. Iata ce a prognozat Elena Mateescu, direct ANM,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii susțin ca se schimba vremea in Romania. Iata ce temperaturi vor inregistra termometrele.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Vremea se schimba radical in Romania. Iata ce temperaturi se vor inregistra in termometre in urmatoarea perioada, dar și cum va fi vremea!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o alerta deosebit de importanta pentru intreaga Romanie: un val de aer polar se abate asupra țarii noastre, urmand sa aduca schimbari semnificative.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț important! Vremea se va schimba radical in Romania! Dupa zilele in care mercurul din termometre s-a menținut ridicat, iata ca temperaturile vor scadea simțitor, iar in unele zone ale țarii vor cadea cantitați importante de precipitații.

- A fost emisa o noua alerta ANM. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au anunțat o avertizare de tip cod galben de vijelii in Romania. Vremea se schimba radical in urmatoarele ore. Care sunt zonele vizate. ANM a emis cod galben de vijelii in Romania Dupa episodul de caldura cu care…