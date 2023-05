Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! A fost emis un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina. Iata care sunt zonele vizate și cum arata prognoza meteo pentru urmatoarele zile, in funcție de fiecare zona a Romaniei.

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut un anunț de ultim moment! Vremea se schimba in Romania și a fost emis cod galben de descarcari electrice și averse. Iata cum vor fi temperaturile in urmatoarea perioada și care sunt zonele vizate de vreme rea!

- Anunț ANM de ultima ora! Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis un cod galben de ceața valabil in 16 județe din țara. Care sunt zonele vizate și pana la ce ora este valabila atenționarea.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au amis un cod galben de viscol, ninsori și ploi. Pana cand este valabila atenționarea și care sunt zonele vizate. Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat prognoza meteo actualizata.

- In urma cu puțin timp, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizarare de cod galben. Vor fi semnalate intensificari ale vantului care vor depași la rafala 55...60 km/h. Ce spun specialiștii, și care sunt zonele vizate.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important. Meteorologii au emis un cod portocaliu și galben de viscol și ninsori. Iata care sunt județele din Romania vizate de atenționarea meteo, dar și cat este valabila aceasta atenționare!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis o noua avertizare de cod galben și portocaliu de vant puternic și viscol in Romania, care a fost prelungit și pentru zilele urmatoare. Daca inițial era vorba despre cateva zone, acum sunt vizate nu mai puțin de 22 de județe.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis o noua avertizare de cod galben și portocaliu in Romania. Dupa o perioada cu temperaturi crescute, ninsorile și viscolul vor reveni in țara noastra in perioada urmatoare. Avertizarea vizeaza mai multe județe ale Romaniei.