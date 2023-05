Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi cu descarcari electrice, grindina in judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis și Hunedoara. Fenomenele vizate sunt descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care local vor acumula (peste)…

- A fost emisa o noua avertizare meteo ANM de vreme rea. Meteorologii au anunțat care sunt zonele din Romania in care vor fi furtuni, grindina si vant puternic. Avertizare meteo ANM de vreme rea Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis vineri, 19 mai 2023, o avertizare…

- Anunt meteo de la Administrația Naționala de Meteorologie. Experții meteorologi au vești bune, dar și proaste pentru urmatoarea perioada. Astfel, canicula si fenomenele extreme lovesc Romania, aceasta fiind prognoza pentru urmatoarea luna. Prognoza meteo ANM pentru urmatoarea luna. Vine canicula, dar…

- Specialiștii Administratiei Nationale de Meteorologie au emis, in urma cu puțin timp, doua avertizari nowcasting Cod portocaliu de ploi puternice și Cod galben, pentru mai multe localitati din Romania. Iata care sunt zonele vizate.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! A fost emis un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina. Iata care sunt zonele vizate și cum arata prognoza meteo pentru urmatoarele zile, in funcție de fiecare zona a Romaniei.

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 08-03-2023 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor și harții; Zonele afectate : Fenomene : conform textelor; Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 8 martie, ora 12 – 10 martie, ora 02 Fenomene…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis o noua avertizare de cod galben și portocaliu in Romania. Dupa o perioada cu temperaturi crescute, ninsorile și viscolul vor reveni in țara noastra in perioada urmatoare. Avertizarea vizeaza mai multe județe ale Romaniei.