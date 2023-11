Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de vant puternic pentru anumite zone din județul Arad. Sunt vizate localitațile Șiria și Tarnova, alerta pe termen scurt fiind valabila pana la ora 16:30. Se vor semnala intensificari puternice ale vantului care vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou avertisment meteo! Specialiștii au actualizat prognoza meteo și au precizat ce temperaturi vor inregistra termometrele in luna septembrie. Cum va fi vremea in prima luna din aceasta toamna.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri dimineata, cod portocaliu și cod galben de ploi torențiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului și grindina in mai multe județe din țara.

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca vremea se va schimba in mare parte din țara in zilele urmatoare. Astfel, ploile se vor extinde in sudul si centrul tarii incepand de marti seara, iar cinci judete se vor afla sub Cod portocaliu de averse torentiale si vijelii,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata ce vizeaza sase judete din sud-vestul tarii si una de Cod galben de ploi pentru 13 judete din nord-vest, sud si centru, valabile in dupa-amiaza zilei de marti.Potrivit meteorologilor,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț important, in urma cu puțin timp! Specialiștii au emis o noua avertizare de cod portocaliu de canicula in Romania. Mai exact, avertizarea de vreme calda a fost prelungita. Ce temperaturi vom avea in termometre și cat mai ține vremea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț in materie de vreme. Specialiștii au actualizat prognoza meteo și au emis o avertizare meteo Cod portocaliu de canicula. Toata țara este vizata de fenomenele meteo.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! In urma cu puțin timp, a fost emis un cod portocaliu de canicula valabil pentru mai multe județe din țara. Care sunt zonele vizate și ce temperaturi vor fi inregistrate.