Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis un avertisment cod galben de averse și descarcari electrice. Ce zone sunt vizate de avertizare. Iata noi informații despre vreme.

- Anunț ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo și a precizat cum vor arata termometrele in urmatoarele patru saptamani. Meteorologii ne avertizeaza ca nu vom scapa de vremea ploioasa prea curand.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat cod portocaliu de viscol in 25 de județe din Romania. Ce zone din țara sunt afectate de avertizarea facuta de specialiști, dar și pana cand.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua noi avertizari meteo. Este vorba despre Cod portocaliu de inundații ce vizeaza cinci județe ale Romaniei și Cod galben de inundații ce vizeaza alte 16 duete din țara. Ce spun specialiștii, și care sunt zonele vizate de acest anunț.

- In urma cu puțin timp, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizarare de cod galben. Vor fi semnalate intensificari ale vantului care vor depași la rafala 55...60 km/h. Ce spun specialiștii, și care sunt zonele vizate.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat cod galben de vijelii in Romania. Ce județe sunt vizate de avertizarea facuta de specialiști, dar și pana cand. Lista cu zonele afectate de vremea rea.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis o noua avertizare de cod galben și portocaliu de vant puternic și viscol in Romania, care a fost prelungit și pentru zilele urmatoare. Daca inițial era vorba despre cateva zone, acum sunt vizate nu mai puțin de 22 de județe.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis o noua avertizare de cod galben și portocaliu in Romania. Dupa o perioada cu temperaturi crescute, ninsorile și viscolul vor reveni in țara noastra in perioada urmatoare. Avertizarea vizeaza mai multe județe ale Romaniei.