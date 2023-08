Stiri pe aceeasi tema

- Atenționari COD GALBEN de canicula in ALBA și alte zone din țara. Cod Portocaliu in 7 județe. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționari Cod Galben de canicula in Alba și alte județe, dar și Cod Portocaliu in alte zone din țara, valabile pana luni. COD GALBEN: duminica,…

- Atenționari COD GALBEN de canicula in Alba și alte județe din țara. Vor mai fi și furtuni. Zonele vizate Atenționari ANM Cod Galben: Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționari Cod Galben de canicula valabile pentru Alba și alte zone din țara. De asemenea, vor mai fi furtuni, local. Atenționari…

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației de Meteorologie! In urma cu puțin timp au fost emise doua coduri de furtuna, unul roșu și altul portocaliu. Care sunt zonele vizate și pana la ce ora va ramane in vigoare atenționarea.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis o avertizare de cod galben de canicula și disconfort termic. 25 de județe din Romania sunt vizate. Ce temperaturi vor inregistra termometrele.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! Au fost emise doua atenționari Cod portocaliu si Cod galben de canicula si disconfort termic. Care sunt zonele vizate și pana cand sunt valabile cele doua avertizari.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, in cursul zilei de duminica, o noua atenționare Cod portocaliu de ploi torentiale in mai multe judete din Romania. Ce zone ale Romaniei sunt afectate de anunțul meteorologilor in privința potopului și cand se incalzește vremea.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! A fost emis un cod galben de furtuni și vijelii in 17 județe din Romania! Iata care sunt zonele vizate și pana cand ramane in vigoare atenționarea.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Meteorologii au emis un cod portocaliu și un cod galben de vijelii și grindina. Iata ce județe sunt vizate de atenționarea meteorologilor!