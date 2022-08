Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 06-07-2022 Ora : 10:30 Nr. mesajului:1 Intervalul : 6 iulie; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : val de caldura și disconfort termic ridicat; Mesaj : MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o avertizare cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabila pe tot parcursul zilei in mai multe judete din tara. In Bucuresti, temperatura maxima ajunge la 29 de grade, insa in a doua parte a zilei vor fi averse si descarcari electrice.Incepand…

- O noua atenționare meteo, venita de aceasta data luni, 13 iunie, de la ANM, anunța ca in unele zone din țara se vor semnala, in prima zi a saptamanii, manifestari de instabilitate atmosferica. Sunt anunțate ploi torențiale, dar și intensificari ale vantului. Atenționarea meteo COD GALBEN transmisa de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica pentru 17 judete din țara. Potrivit ANM, joi, intre 12.00 și 21.00, vor fi ploi torențiale, descarcari electrice și posibila grindina in zonele vizate. In Crișana, Maramureș, local in Transilvania, Banat…

- Vremea se schimba radical! Cod galben in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent o avertizare de ultim moment! Se anunța ploi torențiale, vijelii și grindina. Ce județe vor fi vizate.

- Vremea se schimba radical la noi in țara! Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent o avertizare de ultim moment! Se anunța cod galben de ploi abundente, grindina și vijelii. Ce județe vor fi vizate.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o avertizare cod galben de furtuna pentru mai multe județe, printre care si Maramuresul, valabila in cursul zilei intre orele 12:00-23:00. Potrivit ANM, in intervalul menționat, in zonele montane, local in Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului…

- Vremea se schimba radical la noi in țara! Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent un anunț de ultim moment! Se anunța cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii. Ce județe vor fi vizate.