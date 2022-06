Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica pentru 17 judete din țara. Potrivit ANM, joi, intre 12.00 și 21.00, vor fi ploi torențiale, descarcari electrice și posibila grindina in zonele vizate. In Crișana, Maramureș, local in Transilvania, Banat…

- Vremea se schimba radical! Cod galben in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent o avertizare de ultim moment! Se anunța ploi torențiale, vijelii și grindina. Ce județe vor fi vizate.

- Meteorologii au emis doua alerte de vreme rea, care vizeaza toata țara. Vor intra in vigoare doua avertizari – cod galben și cod portocaliu – de ploi și vijelii. COD GALBEN Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Interval de valabilitate: 28 mai, ora 12 – 30 mai, ora 10 Zone afectate:…

- Avertizare meteo: Cod galben și portocaliu in aproape toata Romania. Ploi torențiale, vijelii și descarcari electrice. Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, o noua avertizare de vreme severa, printre județele afectate aflandu-se și Caraș-Severin și Hunedoara.

- Meteorologii au emis doua avertizari cod galben de instabilitate atmosferica. Prima avertizare este valabila in intervalul 17 mai, ora 14:00 - 18 mai, ora 06:00, iar a doua in intervalul: 18 mai, ora 06:00 – 18 mai, ora 21:00.

- Administrația Nationala de Meteorologie a emis, marți, o atenționare cod galben care vizeaza ploi torențiale, grindina și vijelii in vestul țarii. Alerta meteo afecteaza 12 de judete și este valabila in urmatoarele ore. In intervale scurte de timp cantitațile de apa vor depași 20 - 30 l/mp. Conform…

- Se intoarce frigul in țara?! Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se va schimba radical și va fi cod galben de ploi torențiale, vijelii, dar și frig. Iata care sunt zonele din Romania cele mai afectate!

- 11 judete din vestul si nord-vestul tarii se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica si vijelii in intervalul 24 aprilie, ora 16 – 25 aprilie, ora 3. „Seara si la inceputul noptii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…