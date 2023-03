Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au amis un cod galben de viscol, ninsori și ploi. Pana cand este valabila atenționarea și care sunt zonele vizate. Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat prognoza meteo actualizata.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis o noua avertizare de cod galben și portocaliu de vant puternic și viscol in Romania, care a fost prelungit și pentru zilele urmatoare. Daca inițial era vorba despre cateva zone, acum sunt vizate nu mai puțin de 22 de județe.

- In aceasta dimineața, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic si ninsoare. Care sunt zonele vizate și pana la ce ora raman in vigoare atenționarile.

- Meteorologii au emis noi avertizari cod galben de ceața și polei, valabile pentru mai multe județe. Șoferii sunt sfatuiți sa fie atenți la drum, pentru ca vizibilitatea poate sa scada sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri și se poate forma poleiul.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari cod galben de ceața și polei valabile pentru mai multe zone din țara. Șoferii sunt sfatuiți sa fie atenți la drum, pentru ca vizibilitatea poate scadea sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

- Noi avertizari de vreme rea au fost emise de specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie. Duminica seara au fost emise doua atenționari Cod galben de polei și ceața in șapte județe din Romania.

- Cu toții ne bucuram de vreme frumoasa dupa Revelion, pentru ca temperaturile sunt mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada. Cu toate astea, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat cod galben de ceața și polei in mai multe județe din Romania. Ce zone din țara sunt vizate,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, cu puțin timp in urma, un nou avertisment important. Daca in primele doua zile de Craciun am avut zile insorite, cu valori termice in termometre de pana la 14 grade Celsius, iata ca nici astazi temperaturile nu vor scadea. Insa, in aceasta dimineața…