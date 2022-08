Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat Codul galben de canicula valabil luni și marți, in Bucuresti și 19 județe din sud și sud-est și anunța disconfort termic ridicat. In alte zone din 19 județe, cu precadere montane, va fi Cod portocaliu de ploi și vijelii.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat pentru zone din 21 de judete si municipiul Bucuresti, valabila in perioada 4 -7 august 2022.

- Meteorologii au emis Cod galben privind val de caldura si disconfort termic ridicat, de joi pana duminica, in 21 de judete din vestul si sudul tarii si in municipiul Bucuresti. Temperaturile maxime se vor situa intre 33 si 37 de grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți mai multe avertizari valabile in zilele urmatoare. Administrația Naționala a prelungit alerta de canicula pana vineri, in aproape toata țara. Miercuri, va fi cod portocaliu in București și 14 județe. Zece județe vor fi, timp de cateva ore, sub cod…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți mai multe avertizari valabile in zilele urmatoare, intre care doua Coduri portocalii de canicula ce vizeaza 17 județe și Capitala, respectiv 14 județe și Bucureștiul. 10 județe vor fi, totuși, pentru scurt timp, sub Cod galben de ploi torențiale.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, noi avertizari de tip Cod galben și portocaliu de canicula, dar și de ploi torențiale și furtuni in 14 județe. Prima alerta Cod galben este valabila marți și anunța val de caldura și disconfort termic ridicat in toate regiunile. Disconfortul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o noua avertizare meteo Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat pentru judete din vestul si nord-vestul Romaniei si Cod galben de caldura si disconfort termic ridicat pentru judete din sudul, estul si o parte din centrul tarii.…

- Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au emis un cod galben. Experții au indicat faptul ca urmeaza o vijelie in București. De asemenea, sunt posibile și fenomene precum descarcari electrice, averse și grindina. Cea mai mare parte a țarii se afla și astazi sub avertizare de…