Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza ca urgia alba sa ajunga in Romania, astfel ca meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie anunta ger naprasnic si ninsori puternice. Ce ar trebui sa aduca cu ea dorsala anticiclonica care vine in Romania și ce inseamna asta. Dorsala anticiclonica pune stapanire pe Romania. Aceasta…

- Vine prapadul in Romania, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie, care au emis un cod galben de ninsori și viscol. Care sunt județele vizate de avertismentul specialiștilor in meteorologie. Iarna iși intra in drepturi. Alerta de ultima ora de la meteorologi. Cod galben de ninsori…

- Potrivit anunțului facut de specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se strica in toata țara, iar un nou val de aer polar va pune stapanire pe Romania. Iarna și-a facut simțita prezența in unele zone și a nins slab, in timp ce in alte locuri, zapada masoara deja peste 15 centimetri.

- Conform Administrației Naționale de Meteorologie, trei coduri de vreme rea sunt active in Romania pana in aceasta seara la orele 22:00. Avertizarile ANM sunt de ploi abundente și ninsori. In ce zone din țara va ninge, vedeți in articolul de mai jos. Trei coduri de vreme rea in Romania. Unde va ninge,…

- Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au emis o noua prognoza. Experții au oferit și o avertizare pentru ninsori puternice in unele zone ale țarii. Codul galben pentru ninsori și vant puternic este valabil luni, intre orele 05:00 – 18:00 in cateva județe de pe teritoriul Romaniei.…

- Romania este pusa in fața unor schimbari importante, din punct de vedere meteorologic. Dupa ninsori, urmeaza ploi in multe regiuni din țara. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis un COD GALBEN de vreme rea, duminica, 20 noiembrie. Alte doua alerte tip COD GALBEN au…

- Conform atentionarii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), la inceputul intervalului, la altitudini de peste 1.700 de metri, in zona Carpatilor Meridionali, apoi in jumatatea nordica a Carpatilor Orientali si a Moldovei va ninge local moderat cantitativ si se va depune strat de zapada, pe…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis un anunț pentru țara noastra, care ii avertizeaza pe oameni despre un val polar care va lovi Romania. Iata care sunt temperaturile maxime care se vor intregistra, dar și ce zone ale țarii sunt vizate.