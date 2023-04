Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, incepand de astazi, 5 aprilie, ora 10.00, și pana joi, 6 aprilie, ora 14.00, se vor inregistra ninsori abundente, viscol și strat consistent de za ...

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au amis un cod galben de viscol, ninsori și ploi. Pana cand este valabila atenționarea și care sunt zonele vizate. Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat prognoza meteo actualizata.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben de ninsori și viscol in mai multe județe din țara. Astfel ca, vremea rea va pune stapanire pe zonele montane, iar in Dobrogea va fi ceața.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important. Meteorologii au emis un cod portocaliu și galben de viscol și ninsori. Iata care sunt județele din Romania vizate de atenționarea meteo, dar și cat este valabila aceasta atenționare!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis o noua avertizare de cod galben și portocaliu de vant puternic și viscol in Romania, care a fost prelungit și pentru zilele urmatoare. Daca inițial era vorba despre cateva zone, acum sunt vizate nu mai puțin de 22 de județe.

- Doua atentionari, Cod portocaliu si, respectiv, Cod galben, de vant puternic vor intra in vigoare sambata dimineata, fiind valabile in zone montane inalte, pana duminica seara, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Prognoza de specialitate releva faptul ca, in perioada 18 februarie,…

- Meteorologii au emis noi avertizari de ninsoare și viscol puternic. In vigoare, sunt doua coduri portocalii și trei galbene, valabile pana maine, 5 februarie, la ora 20:00. ANM a anunțat ca se va depune strat nou de zapada, se vor inregistra intensificari ale vantului și va fi viscol in mai multe zone…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol. Ce județe sunt vizate de avertizarea facuta de specialiști, dar și pana cand. Iarna iși face simțita prezența in Romania.