Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț de ultima ora! Meteorologii au emis o avertizare meteo cod galben de ninsori, viscol și ploi pentru mai multe zone ale țarii. Care sunt zonele vizate și pana cand ramane in vigoare atenționarea.

- Anul 2024 vine la pachet in primele zile cu fenomene extreme, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Cum va fi vremea de astazi pana pe data de 5 ianuarie, aflați in randurile urmatoare. Avertizare ANM de fenomene extreme Incepand cu ziua de astazi și pana pe data de 5 ianuarie, ANM anunța…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un avertisment meteo de ultima ora. Meteorologii au emis atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa in localitati din patru judete ale Romaniei. Iata care sunt zonele afectate de anunțul specialiștilor ANM!

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), anunț de ultima ora! Meteorologii au emis mai multe avertizari cod portocaliu și galben de ploi, ninsori și viscol in mai multe județe ale țarii.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au emis un cod galben de vant in Romania. Iata ce zone din țara noastra sunt vizate de atenționare!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț de ultima ora despre vreme. Meteorologii au anunțat Cod galben de vant puternic, de pana la 100 km/h, in mai multe judete din tara. Iata lista zonelor afectate de avertismentul meteorologilor!

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis noi avertizari meteo pentru urmatoarele 24 de ore. Meteorologii au facut publica si harta zonelor afectate de fenomenele meteo extreme.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment despre vreme. Specialiștii au precizat doua avertizari meteo Cod galben de vijelii, ninsori și viscol, care vizeaza 37 de județe ale țarii. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare in țara!