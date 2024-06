Român împușcat mortal la Viena. Acesta și-a ucis iubita cu un topor

Un român în vârstă de 26 a fost împușcat mortal de polițiștii din Viena, după ce i-a atacat cu un topor. Bărbatul își omorâse iubita... The post Român împușcat mortal la Viena. Acesta și-a ucis iubita cu un topor appeared first on Special Arad · ultimele știri… [citeste mai departe]