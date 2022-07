Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 02-07-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 2 și 3 iulie; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : val de caldura și disconfort termic ridicat; Mesaj : ACTUALIZARE ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : ROSU Ziua/luna/anul: 30-06-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 30 iunie și 1 iulie; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 – ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de…

- Noua judete din vestul, nordul - vestul si centrul tarii se vor afla sub Cod portocaliu de canicula de miercuri pana vineri, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Totodata, o atentionare Cod galben de canicula vizeaza restul tarii in acelasi interval.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari COD GALBEN și COD PORTOCALIU de canicula și disconfort termic The post Romania, sub canicula și disconfort termic in urmatoarele trei zile! Meteorologii au emis doua avertizari COD GALBEN și COD PORTOCALIU appeared first on Realitatea de…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța temperaturi extrem de ridicate in zilele ce urmeaza in aproape toata Romania. Gradele in termometre vor ajunge pana la 38 la umbra. Se anunța cod portocaliu de canicula. Care sunt județele vizate.

- Romania se va confrunta cu un val de caldura african. Temperaturile cresc considerabil in țara noastra. Anunțul a fost facut de Administrația Naționala de Meteorologie. Meteorologii trag un semnal de alarma cu privire la canicula, mai ales pentru ca temperaturile vor ajunge și la 34 de grade in perioada…

- Vara incepe sa iși faca simțita prezența in adevaratul sens al cuvantului zilele urmatoare! Administrația Naționala de Meteorologie a venit recent cu un anunț de ultim moment. Daca pana acum ploile erau la ordine zilei, incepand de maine vine canicula in toata țara. Iata avertizarea specialiștilor!

- Vremea se schimba radical la noi in țara! Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent un anunț de ultim moment! Se anunța cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii. Ce județe vor fi vizate.