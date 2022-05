Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent un anunț de ulitm moment, privind vremea instabila din Romania. Specialiștii au anunțat faptul ca in șase județe din țara s-a emis deja un cod galben de vremea rea. Iata care sunt zonele afectate!

- Administrația Naționala de Meteorologie a venit recent cu un anunț de ultim moment! Iata cum o sa fie vremea in urmatoarele zile, dar mai ales ce temperaturi se vor inregistra in Romania, in fiecare regiune in parte. Ce se intampla cu gradele mari din termometre?!

- Administrația Naționala de Meteorologie a venit recent cu un anunț de ultim moment. Potrivit statisticilor, vremea se schimba radical, astfel ca nimeni nu se aștepta la astept de temeperaturi in Romania. Iata cum o sa arate, de fapt, termometrele in urmatoarele zile din luna mai!

- Administrația Naționala de Meteorologie nu vine deloc cu vești bune in cea de a doua zi de Paște, ci din contra! Din nefericire, specialiștii au venit cu un anunț de vreme rea de ultim moment. Iata care sunt zonele din Romania unde iși fac simțita prezența ploile torențiale, grindina și vijeliile!

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata, 16 aprilie, o informare meteo ce vizeaza intensificari temporare ale vantului, ninsori la munte si vreme in racire accentuata, valabila de astazi de la ora 12.00, pana luni, 18 aprilie, la ora 10.00. Astfel, in intervalul mentionat, local si temporar,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis recent o alerta meteo de ultim moment! Potrivit specialișitilor, zilele urmatoare, in Romania, ar putea aparea "ploile roșii", asta din cauza prafului saharian. Iata anunțul facut de catre meteorologi!

- Vremea este foarte schimbatoare in aceasta perioada, astfel ca fie este soare și temperaturi crescute, fie precipitații și frig. Recent, Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic in opt județe din țara. Iata care sunt zonele vizate de avertizarea de vreme rea!

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un avertisment de ultim moment pentru Romania! Zece județe din țara se afla in urmatoarele ore in cod galben de vreme rea! Iata care sunt zonele vizate, de fapt, de avertizarea specialiștilor!