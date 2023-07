Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat avertizarile cod galben și portocaliu de vreme severa. de Astfel, in majoritatea zonelor țarii, sunt anunțate ploi, vijelii si grindina, pana luni dimineața. In cea mai mare parte a țarii, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, fiind…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou avertisment de vreme rea ce vizeaza mai multe județe din țara. Este cod galben de vreme rea, ploi, grindina si descarcari electrice. Ce zone sunt vizate, dar și pana cand. Iata ce au anunțat specialiștii.

- Vremea rea nu ii lasa pe romani sa iși petreaca weekendul așa cum și-ar fi dorit. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de vijelii, furtuni și ploi torențiale in Romania. Astfel, conform experților in meteorologie jumatate de țara va fi afectata. ANM a emis Cod portocaliu…

- Inceputul lunii iunie nu aduce vreme deloc buna in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de vremea rea la inceput de vara. Este vorba de un cod galben de furtuni, grindina și vijelii valabil in mai multe județe din țara. Iata ce zone sunt vizate. Inceput de vara capricios…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Meteorologii au emis un cod portocaliu și un cod galben de vijelii și grindina. Iata ce județe sunt vizate de atenționarea meteorologilor!

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii in 16 județe. Alerta de vreme severa este valabila de astazi, de la ora 12.00, pana la noapte, și vizeaza zone din Banat, Crișana, in vestul Transilvaniei, Oltenia, in sud-estul Munteniei…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o o atenționare meteorologica de Cod Galben de vijelii și grindina valabila pentru aproape toate județele din țara. Aceasta a intrat in vigoare la ora 12:00 și va fi valabila pana la ora 23:00. Iata care sunt, mai exact, zonele vizate. Cod galben de vijelii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de grindina, vijelii și ceața densa, care iți vor face apariția in scurt timp in Romania. Printre zonele vizate se numara mai multe localitați din nu mai puțin de cinci județe din țara.