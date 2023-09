Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou avertisment meteo! Ei bine, odata ce și-a facut apariția sezonul ploios al anului este timpul ca parinții sa știe cum va fi vremea in prima zi de școala. Specialiștii ANM au actualizat prognoza și au spus cum vor arata temperaturile in termometrele…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea in urmatoarea luna. Iata ce schimbari aduce luna septembrie in Romania. Cum vor fi temperaturile, dar și la ce condiții meteo trebuie sa ne așteptam.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Vremea se racește in Romania! Termometrele vor inregistra minime de 8 grade Celsius. Cele mai noi informații meteo.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Specialiștii susțin ca Romania va fi lovita de cel mai puternic val de canicula. Ce temperaturi vor inregistra termometrele. Cele mai noi informații cu privire la vreme. La ce trebuie sa se aștepte romanii, dar și care sunt zonele…

- Vremea va deveni caniculara la nivelul intregii tari, iar valorile termice de pe timpul zilelor vor ajunge usor la 38 de grade, timp in care vor aparea si episoade de instabilitate atmosferica in care ploile sub forma de aversa se vor semnala pe arii extinse, se arata in prognoza de specialitate, valabila…

- Se intorc ploile insoțite de grindina și instabilitate atmosferica. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)a emis prognoza meteo pentru urmatoarele zile. Romania va fi imparțita intre canicula și furtuni. Iata despre ce zone este vorba!

- Temperaturile vor fi, in general, mai mari decat cele normale pentru aceasta perioada, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis un nou avertisment pentru perioada imediat urmatoare. Vremea severa și ploile torențiale vor reveni in Romania, dupa cateva zile in care pe cer a aparut soarele. Chiar daca vremea va fi instabila, meteorologii au anunțat și cand se vor bucura…