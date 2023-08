Stiri pe aceeasi tema

- Vremea intoarce foaia in Romania deși nu am intrat inca in luna septembrie. Administrația Naționala de Meteorologie, anunt de ultima ora, va fi soc termic! Romania, sub coduri de vreme rea. Furtunile au facut prapad in toata tara. Avertizare de tip now casting de la ANM. Unde vine urgia și cat este…

- Temperaturile in luna septembrie vor avea medii care se vor situa peste cele specifice inceputului de toamna. Precipitatiile vor fi si ele excedentare, potrivit prognozei pentru perioada 28 august – 25 septembrie, transmise vineri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). 28 august – 4 septembrieValorile…

- Ne apropiem cu pași repezi de finalul verii, astfel ca specialiștii ANM au emis deja prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Iata cum va fi vremea in perioada 28 august – 25 septembrie. La ce sa ne așteptam in prima luna de toamna. Prognoza meteo luna septembrie 2023 Administratia Nationala de…

- ANM a emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 21 august - 18 septembrie 2023. Meteorologii anunța temperaturi mai ridicate decat cele obișnuite pentru inceput de toamna.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru luna august. Vremea se schimba radical in Romania. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare, dar și la ce temperaturi trebuie sa se aștepte romanii!

- Vremea capricioasa va face prapad in urmatoarele ore! Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis joi seara o avertizare de tip cod roșu de vijelii. ANM, anunț de ultima ora pentru romani. Care sunt zonele vizate. ANM a emis cod roșu de vijelii Specialiștii de la Administrația…

- Se intorc ploile insoțite de grindina și instabilitate atmosferica. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)a emis prognoza meteo pentru urmatoarele zile. Romania va fi imparțita intre canicula și furtuni. Iata despre ce zone este vorba!

- La 73 de ani, actorul Mihai Malaimare a facut un anunț trist pentru oamenii care il iubesc. Mihai Malaimare a infiintat, in 1990, Teatrul Masca, singurul teatru de gest, pantomima si expresie culturala din Romania, dar simte ca a venit vremea sa coboare de pe scena. Mihai Malaimare provine dintr-o familie…