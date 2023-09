Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea in urmatoarea luna. Iata ce schimbari aduce luna septembrie in Romania. Cum vor fi temperaturile, dar și la ce condiții meteo trebuie sa ne așteptam.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț in materie de vreme. Specialiștii au actualizat prognoza meteo pentru perioada 14-27 august 2023. Cum va fi vremea pe finalul acestei veri.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat astazi prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 11 septembrie. Vremea/ prognoza meteo saptamana 14-20 august Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in cea mai mare parte a țarii.…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunța ca in urmatoarele patru saptamani vor mai fi episoade cu vreme extrema in unele zone ale Romaniei. In ceea ce privește cantitatea de precipitații, aceasta difera de la o regiune la alta.

- Cum va fi vremea pana la jumatatea lunii august. Meteorologii au anunțat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani Administrația Naționala de Meteorologie a transmis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, 17 iulie – 14 august. Meteorologii anunța ca in urmatoarele patru saptamani vremea va fi…

- Temperaturile vor fi, in general, mai mari decat cele normale pentru aceasta perioada, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Vremea va fi rece in urmatoarele zile, iar apoi se va incalzi treptat in toate regiunile țarii, se arata in prognoza pe doua saptamani publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au anunțat ploi abundente. Cum va fi vremea, potrivit prognozei emise pentru urmatoarele patru saptamani.