Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au anunțat cum va fi vremea in luna noiembrie 2023. Tendința va fi de umiditate excesiva. Precipitațiile vor lua și forma fulgilor de zapada, potrivit specialiștilor. Cand va ninge ca-n povești in țara. Cum va arata iarna 2023-2024. Cum…

- Vremea in noiembrie 2023: Prognoza METEO pe patru saptamani. Urmeaza o luna cu temperaturi neobișnuite Meteorologii ANM au actualizat prognoza meteo pentru perioada 30 octombrie – 27 noiembrie și anunța o luna cu vreme neobișnuita. Temperaturile in luna noiembrie vor fi mai ridicate decat cele normale…

- Vremea se anunta frumoasa si in octombrie chiar daca in majoritatea zonelor tarii apare fenomenul de bruma, se arata in caracterizarea climatica a lunii, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Meteorologii precizeaza ca octombrie este una dintre lunile cu cele mai mici valori ale…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Temperaturile vor fi mai scazute in aceasta perioada a anului. Iata cum va fi vremea in mai multe zone ale Romaniei!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța fenomene neobișnuite in luna septembrie. Vremea va fi instabila, iar temperaturile vor suferi variații bruște, de la o zi la alta. Ciclonul care a marcat deja continentul european va fi resimțit și in Romania, aflata la periferia masei de aer rece.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteorologica de cod galben de furtuni și vijelii care intra in vigoare joi, 24 august, la ora 12:00. Afla in randurile de mai jos ce teritorii din țara vor fi lovite de fenomene specifice instabilitații atmosferice. ANM anunța furtuni…

- Vremea va fi destul de instabila in cele cateva zile ramase din luna august. Sunt așteptate temperaturi neobișnuite in perioada urmatoare, in Romania. Roxana Bojariu, șefa departamentului de climatologie din Administrația Naționala de Meteorologie a oferit mai multe detalii. Cum va fi vremea in urmatoarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț in materie de vreme. Specialiștii au actualizat prognoza meteo pentru perioada 14-27 august 2023. Cum va fi vremea pe finalul acestei veri.