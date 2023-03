Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț meteorologic. Doar doua zile ne mai despart și intram in antomipul calduros. Primavara iși face simțita prezența in unele zone, insa, in altele frigul parca nu inceteaza sa dispara. Cum va fi vremea in primele doua saptamani ale lunii…

- ANM: VREMEA in luna MARTIE. Prima luna de primavara vine cu ploi și ninsori. Prognoza meteo pe patru saptamani Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 27 martie. Vor fi variații de temperatura de la o zi la alta, cu maxime…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut anunțul cu privire la temperaturile din urmatoarele zile. Dupa valul de caldura, vremea urmeaza sa se raceasca, iar la munte sunt așteptate ninsori abundente.

- VREMEA pana la jumatatea lunii februarie: mai cald decat de obicei. Perioadele cu ploi și ninsori. Prognoza pe 4 saptamani Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru perioada 16 ianuarie – 13 februarie. Temperaturile vor fi in continuare mai ridicate fața de cele…

- Vremea incepe sa se raceasca, in urmatoarele zile. Nu vom avea parte de gerul bobotezei, bine cunoscut pentru luna ianuarie, insa valorile mai scad, astfel ca maximele nu vor mai depași 4,6 grade, iar minimele se vor incadra intre 2 și 5 grade. Din data de 4 ianuarie, șansele de precipitații vor fi…

- VREMEA pana in 8 ianuarie: condiții meteo de Revelion, Anul Nou, Boboteaza. Cand va fi frig, perioadele cu ploi sau ninsori Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat luni prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. Temperaturile scad in perioada 28-29 decembrie,…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța o schimbare brusca a vremii in urmatoarele ore. A nins viscolit in peste zece județe din țara. Pana sambata, 17 decembrie, se afla in vigoare un COD GALBEN de ploi insemnate cantitativ. La finalul weekend-ului, temperaturile vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunța ca in luna decembrie vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada și se vor inregistra temperaturi specifice mai degraba lunilor de primavara in majoritatea zonelor din țara, inclusiv de Sarbatori. Temperaturile maxime se vor incadra,…