- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț de ultim moment. Concret, din informațiile oferite de meteorologii, vremea se schimba radical. Temperaturile scad brusc in toata țara. Avem parte, in continuare, de cod galben de ploi, vijelii și grindina.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Specialiștii au actualizat prognoza meteo pentru perioada 24 iulie - 21 august 2023. Iata cum va fi vremea in Romania in urmatoarele saptamani. La ce trebuie sa ne așteptam.

- Vremea capricioasa va face prapad in urmatoarele ore! Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis joi seara o avertizare de tip cod roșu de vijelii. ANM, anunț de ultima ora pentru romani. Care sunt zonele vizate. ANM a emis cod roșu de vijelii Specialiștii de la Administrația…

- VREMEA in regiuni din țara pana in 9 iulie: perioada mai racoroasa și zilele cu ploi. Prognoza ANM pe doua saptamani Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. Saptamana aceasta va fi o perioada mai racoroasa, cu…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora. Cum va fi vremea in acest weekend. Specialiștii au precizat, de asemenea, și ce temperaturi vor inregistra termometrele. Iata tot ce trebuie sa știi.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora! Specialiștii au actualizat prognoza meteo și au precizat cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Ei bine, vremea se incalzește puternic și vine vara cu adevarat. Cate grade vor inregistra termometrele.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunța ca in saptamana 22– 29 mai, mediile valorilor termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Vremea in saptamana 29 mai – 5 iunie In saptamana 29 mai – 5 iunie, temperatura medie a aerului va avea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Temperaturile vor crește considerabil, iar romanii se vor putea bucura de vara. Iata cum va fi vremea in perioada 15 mai - 12 iunie 2023!