Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologul Florinele Georgescu, director in cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea de Craciun și de Revelion. Specialistul a spus unde va ninge de sarbatori.

- In noaptea de sambata spre duminica vor fi precipitații sub forma de lapovița și ninsoare in Capitala, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, emise vineri, 17 noiembrie, de Administrația Naționala de Meteorologie.Incepand de vineri seara, ora 20:00, si pana sambata, ora 08:00, cerul va avea innorari…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut o noua precizare de ultima ora. A fost emis un nou anunț in materie de vreme pentru perioada urmatoare. Meteorologii au actualizat prognoza și au precizat ce temperaturi vom avea in acest weekend. Vremea se schimba din nou in toata țara. Iata ce…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru fiecare regiune, valabila in urmatoarele doua saptamani. Astfel, pana pe 22 octombrie regiumul termic va fi unul oscilant, cu temperaturi maxime de pana la 28 de grade, in unele regiuni, respectiv minime ce…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari de cod galben de vreme rea pentru cateva județe din Romania, duminica, 8 octombrie 2023. Meteorologii anunța vant puternic, cu rafale ce vor depași 80 de kilometri pe ora și temperaturi scazute. Localnicii au primit mesaje RO-Alert.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un anunț foarte important! Meteorologii au emis prognoza meteo in București. Iata cum va fi vremea in acest weekend in Capitala, dar și la ce temperaturi trebuie sa se aștepte bucureștenii!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important importnt! Specialiștii au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele patru saptamani. Urmeaza o luna cu vreme neobișnuita. Cum va fi vremea in luna octombrie 2023.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in urma cu puțin timp, o avertizare de vreme rea pentru nordul județului Dambovița. Meteorologii au emis un Cod galben de ploi și vijelii pentru localitațile Bezdead, Moroeni, Buciumeni și Pietroșița. Atenționarea este valabila, miercuri, 23 august, intre…