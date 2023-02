Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis o noua avertizare de cod galben și portocaliu in Romania. Dupa o perioada cu temperaturi crescute, ninsorile și viscolul vor reveni in țara noastra in perioada urmatoare. Avertizarea vizeaza mai multe județe ale Romaniei.

- Județul Cluj este vizat de o avertizare meteo Cod galben de ninsori. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, atentionari Cod portocaliu de viscol, in zece judete, si Cod galben intensificari ale vantului, viscol si ninsori, in 30 de judete. Potrivit meteorologilor, in perioada…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol. Ce județe sunt vizate de avertizarea facuta de specialiști, dar și pana cand. Iarna iși face simțita prezența in Romania.

- In mai mult de jumatate de țara ploaia, ninsoarea și vantul puternic vor fi prezente pana duminica dimineața. Specialiștii Agenției Naționale de Meteorologie a prelungit Codul galben in 22 de județe. In cinci județe, va ramane in vigoare Codul portocaliu de ninsori și viscol.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat cod portocaliu de viscol puternic și precipitații abundente in Romania! Ce județe din țara sunt vizate de avertizarea specialiștilor, dar și pana cand. Cod galben de vant și ploi in unele zone.

- Romania trece de cateva zile prin discrepanțe meteorologice. Miercuri, Capitala a inregistrat cea mai calduroasa zi din ultimii 22 de ani in luna ianuarie și in același timp 11 județe au fost vizate de o atenționare meteo Cod portocaliu de viscol, anunța Administratia Nationala de Meteorologie. In alte…

- Cod galben de vijelii și viscol! 15 județe sunt vizate de avertizarea meteo Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo Cod galben de vijelii și viscol, valabila pentru 15 județe ale țarii. Avertizarea meteo Cod galben de vijelii este valabila in intervalul 16 ianuarie, ora…

- Iarna iși intra in drepturi in cateva județe din Romania. Meteorologii au emis avertizari Cod portocaliu și Cod galben de ploi, ninsori și viscol in mai multe județe ale țarii, in dimineața zilei de marți, 10 ianuarie.