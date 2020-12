Stiri pe aceeasi tema

- Alerta meteo. Administrația Naționala de Meteorologie a lansat un cod galben de vant puternic in Romania. Astfel, vantul face ravagii in șase județe din țara. Care sunt localitațile, vedeți un pic mai jos, precum și cand expira avertizarea meteo. Cod Galben de vant puternic in maimulte județe din Romania.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o informare de ninsori la munte, precipitații mixte in zonele joase de relief si intensificari ale vantului in perioada 20 noiembrie, ora 12:00 – 21 noiembrie, ora 17:00. In intervalul menționat aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare meteo care anunța pentru mare parte a țarii ploi și ninsori la munte, in weekend. ANM a emis și o atentionare Cod galben de vant puternic la munte, valabila in 17 judete.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi la ora 11.00 un Cod portocaliu de ploi puternic, valabil in 8 județe. Avertizarea este valabila joi de la ora 11:00 pana vineri la ora 03.00. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 08-10-2020 Ora : 11:00…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi dimineața, doua avertizari de ploi abundente. COD GALBEN Interval de valabilitate: 08 octombrie, ora 11:00 – 09 octombrie, ora 03:00 In intervalul menționat, in Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei, local in Moldova, estul și sudul Transilvaniei,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de ploi puternice in 11 județe. Avertizarea este valabila miercuri de la ora 10:00 pana vineri la ora 10.00. Alte 12 județe sunt, in același interval, sub Cod galben de ploi abundente. ANM anunța pentru intervalul miercuri ora 10:00 –…

- Mai mult de jumatate din tara se afla sambata sub un Cod portocaliu de ploi abundente, vijelii puternice, grindina si frecvente descarcari electrice, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri dimineața doua coduri, portocaliu și galben, de vreme rea, care expira in dimineața de 27 septembrie – ziua alegerilor locale. Prima avertizare care