Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se anunța destul de capricioasa, in intervalul urmator. Valul de caldura se va menține in vestul și local in sudul teritoriului, anunța, joi, meteorologii. Insa in mai multe zone ale țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Sunt anunțate averse torențiale, dar și descarcari electrice…

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferica temporar accentuata și ploi insemnate cantitativ. Acestea vor fi valabile astazi, pana la ora 21:00. Conform ANM, sunt anuntate instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ…

- Romania se afla intre seceta și inundații, iar specialiștii anunța ca va urma vreme rea in cea mai mare parte a țarii. Potrivit directorului ANM, o mare parte dintre județe se afla de miercuri sub avertizare de cod portocaliu de ploi și vijelii, așa ca cetațenii trebuie sa aiba grija atunci cand decid…

- Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi și vijelii valabil incepand de marți, ora 14:00, pana miercuri, ora 10:00. Totodata, a fost emisa o avertizare cod galben de canicula și disconfort termic accentuat. In dupa-amiaza zilei de astazi (5 iulie), local in Oltenia, in nordul Munteniei și in Carpații…

- Cea de a doua luna a verii a debutat cu un val de canicula, Romania fiind in cod roșu de temperaturi extreme, insa de aici și pana la anunțurile de ultim moment despre vremea rea a mai fost doar un pas. Recent, Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum o sa fie vremea zilele urmatoare, dar…

- Romania se va confrunta in urmatoarele zile cu un val de caldura cu temperaturi ce pot atinge 38 de grade Celsius. Meteorologii au emis marți, 28 iunie, o avertizare cod portocaliu și cod galben de canicula, in vigoare de maine, 29 iunie, și valabila pana vineri, 1 iulie.Vizate de codul portocaliu de…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele urmatoare. Meteorologii indica inundații in mai multe județe din țara. Afla care sunt zonele cele mai afectate de noile fenomene care pun stapanire pe aproape intreg teritoriul! Vremea se schimba de la un…

- Vremea rea a pus stapanire pe mai multe județe din Romania. O noua avertizare Cod galben de ploi și vijelii a fost emisa de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie. De data aceasta sunt vizate 14 județe.