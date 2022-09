Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au instituit cod portocaliu de vant puternic in zonele montane din opt județe din Moldova, Muntenia și Ardeal. Potrivit meteorologilor, la altitudini de peste 1600 de metri vor fi intensificari ale vantului cu rafale de 90...110 km/h, iar la altitudini mai mari de 2000 metri va ninge…

- Vremea rea pune stapanire, luni, pe Romania. Meteorologii ANM au emis Cod portocaliu de ploi torențiale in mai multe județe, in timp ce restul țarii se afla sub atenționare Cod galben de vreme rea.

- Specialiștii Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor au emis o atenționare cod portocaliu de inundatii pentru 11 județe din Romania. Avertismentul este valabil de azi, incepand cu ora 12.00, pana marți la ora 00.00.

- Dupa o perioada de temperaturi ridicate și canicula, vremea se va schimba radical in aproape toata țara. Meteorologii au emis cod galben și cod portocaliu de ploi torențiale, intensificari ale vantului, vijelii și grindina. Iata care sunt zonele vizate de vreme rea!

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod portocaliu de vijelie și averse pentru mai multe zone din județul Neamț. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Temperaturile ridicate iși fac in continuare simțita prezența. Zece judete din vestul si sudul tarii sunt, astazi și maine, sub o avertizare cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Meteorologii atrag atenția ca, in intervalul urmator, in unele zone din țara vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Sunt anunțate averse torențiale și vijelii. Capitala se afla sub COD PORTOCALIU. In prima faza, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atenționare COD…

- Anunț de ultima ora al specialiștilor ANM. Vremea se schimba de la o ora la alta. Dupa mai multe zile de canicula, vin ploile. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis un cod portocaliu de ploi și vijelii valabil incepand de astazi, ora 14:00, pana maine,miercuri, ora 10:00. De…