Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in cea mai mare parte a tarii, pana luni seara. Potrivit ANM, de duminica, de la ora 12.00, pana luni, la ora 22.00, la munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei si local in Transilvania…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in cea mai mare parte a tarii, pana luni seara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Meteorologii au actualizat și prelungit avertizarile de cod portocaliu și galben de averse, vijelii și grindina. Un cod portocaliu de ploi abundente a fost emis duminica, la ora 10.00 și va fi in vigoare pana luni dimineața, la 3.00. In intervalul menționat, local in estul Moldovei, sud-estul Transilvaniei,…

- Dupa zile in șir in care canicula a pus stapanire pe Romania, meteorologii ANM emit avertizari cod galben și cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale. Instabilitatea atmosferica va cuprinde mai multe zone din țara.

- Meteorologii au actualizat avertizarile Cod galben si Cod portocaliu vizand valul de caldura si disconfort termic. Totodata, de miercuri la pranz vor veni ploile in Romania. Zonele unde se va stinge la propriu asfaltul incins.

- Meteorologii au emis avetizari cod portocaliu și cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și cantitați insemnate și vijelii in mare parte din țara. Capitala se afla sub averitzare de cod portocaliu, pana maine la pranz.

- Vremea este destul de instabila in aceasta perioada a anului, astfel ca dintr-un moment in altul, meteorologii vin cu vești deloc placute. Administrația Naționala de Meteorologie a emis recent o alerta meteo de ploi torențiale, vijelii și grindina, care vizeaza toata țara.

- Avertizare meteo: Cod galben și portocaliu in aproape toata Romania. Ploi torențiale, vijelii și descarcari electrice. Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, o noua avertizare de vreme severa, printre județele afectate aflandu-se și Caraș-Severin și Hunedoara.