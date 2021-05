Stiri pe aceeasi tema

- Actualizare de COD GALBEN și COD PORTOCALIU in Alba și alte județe: Ploi ABUNDENTE pana vineri dimineața Actualizare de COD GALBEN și COD PORTOCALIU in Alba și alte județe: Ploi ABUNDENTE pana vineri dimineața Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat atentionarea de COD GALBEN și COD PORTOCALIU…

- Vremea devine instabila la nivelul Capitalei, iar pana vineri dimineata vor fi conditii de averse, in timp ce vantul se va intensifica, arata prognoza publicata, miercuri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Conform meteorologilor, in intervalul 19 mai, ora 17:00, 20 mai, ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente valabila in 19 judete pana vineri la ora 11:00. Potrivit meteorologilor, in Banat si Crisana, precum si in zona de munte vor fi ploi importante cantitativ, iar in intervale scurte de timp sau prin…

- Fenomenele extreme pun stapanire pe Romania. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o alerta de vreme rea, valabila pentru toate regiunile, pe parcursul zilei de marti, 18 mai. Se anunta furtunri violente si ploi abundente.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ninsori, valabila de sambata dupa-amiaza pana luni dimineata in zonele inalte din 18 judete, si a actualizat informarea de ploi, vant si vreme rece, care vizeaza majoritatea regiunilor. Potrivit meteorologilor,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o serie de avertizari Cod galben si Cod portocaliu de ninsori si viscol in zonele montane si submontane, respectiv o informare de vreme rea ce vizeaza intreaga tara, care va intra in vigoare joi dimineata.Conform prognozei de specialitate,…

- Ploile și ninsorile puternice continua in toata țara. Meteorologii au emis mai multe alerte meteo pana sambata, intre care un Cod portocaliu de ninsori abundente pentru zona montana din 14 județe. In intervalul miercuri ora 10:00 - joi ora 06:00, vor fi precipitatii in zonele montane si submontane,…

- Dupa o perioada de vreme calda, iata ca iarna s-a intors in Romania, iar gradele in termometre au inceput sa scada! Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe coduri galbene de ninsori și vant puternic.