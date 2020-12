Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o noua avertizare de Cod Galben de ceata, pe intreg teritoriul țarii.Noaptea și dimineața zilei de maine se va menține ceata cu vizibilitatea de 200 m si mai putin.

- Meteorologii au emis o avertizare de Cod Galben de ceata, in raioanele centrale și de sud a țarii noastre. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic, vizibilitatea va redusa, pana la 200 de metri. Avertismentul este valabil pentru prima jumatate a zilei de astazi.

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vreme rea pentru aproape toata țara, valabila marți, pana la ora 18.00. De asemenea, au emis o noua avertizare cod galben, valabila pana miercuri, 7 octombrie, ora 06.00. Potrivit primei avertizari cod galben, instabilitatea atmosferica va fi temporar…

- Meteorologii au emis Cod portocaliu de ploi abundente, de miercuri pana vineri dimineata, in in Maramures, nord-vestul Transilvaniei, nordul Crisanei si in zona Carpatilor Occidentali si in vestul Carpatilor Meridionali. In celelalte zone din vestul, centrul si nordul tarii, este Cod galben. Articolul…

- 23 de județe se afla, incepand cu ora 11.00, sub avertizare Cod galben de ploi. Meteorologii prognozeaza instabilitate atmosferica accentuata, cu vant puternic și grindina. Alerta meteo a intrat in vigoare marți la ora 11 și expira miercuri la ora 10.00 și vizeaza județele Maramureș, Suceava, Bistrița-Nasaud,…

- Meteorologii au emis, marți, o avertizare cod portocaliu de ploi, cu vijelii și grindina pentru județele Galați, Vrancea și Vaslui.Potrivit meteorologilor, in mai multe localitați din județele Galați, Vrancea și Vaslui se vor inregistra ploi care vor depași local 35 - 40 l/mp, frecvente descarcari…

- Avertizarea meteorologica a fost actualizata. AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval … Post-ul Meteorologii au schimbat avertizarea meteo din COD GALBEN, in COD PORTOCALIU apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ploi abundente pentru cea mai mare parte a tarii valabila pana duminica dimineata. In judetul Calarasi, alerta metea este valabila sambata, de la ora 15.00 pana la ora 23.00.