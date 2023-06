Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța noi perioade cu manifestari de instabilitate atmosferica – averse torențiale, descarcari electrice, dar și vijelii și grindina – in mai multe zone ale țarii. Vineri dimineața au fost emise avertizari Cod galben, portocaliu și roșu. O avertizare COD GALBEN de instabilitate atmosferica,…

- Meteorologii au emis noi avertizari cod galben și cod portocaliu de instabilitate meteo accentuata. Este vizat aproape tot teritoriul țarii. Astfel, de la ora ora 11.00 și pana in aceasta seara, la ora 23.00, este in vigoare un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Vor fi perioade…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de instabilitate atmosferica accentuata. COD GALBEN Interval de valabilitate: 08 iunie, ora 12 – 08 iunie, ora 21 In intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin descarcari electrice,…

- Meteorologii au emis vineri un Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabil de la ora 12:00 pana la 23:00.In intervalul mentionat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina,…

- Avertizare Cod Galben de furtuni in Alba și alte județe din țara. Ploi torențiale, descarcari electrice și grindina Meteorologii au emis vineri o avertizare Cod Galben de furtuni și instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila in Alba și alte județe din țara, intre orele 12:00 și 23:00. Potrivit…

- Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, care vizeaza 28 de județe ale țarii. Avertizarea meteo include și o parte a județului Cluj.Avertizarea meteo Cod galben este valabila in intervalul 25 mai, ora 12:00, 25 mai, ora 23:00.In intervalul menționat…

- Meteorologii au anunțat ca deși temperaturile se mențin ridicate, vremea va fi in continuare capricioasa. ANM a emis o noua atenționare cod galben de ploi torențiale, grindina și instabilitate atmosferica accentuata și sunt vizate mai multe județe.

- COD GALBEN de instabilitate atmosferica, vijelii și grindina valabil in Alba și jumatatea de vest a țarii Meteorologii au emis un COD GALBEN valabil in Alba și județele din jumatatea de vest a țarii. Codul intra in vigoare luni la ora 12 și este valabil pana la ora 21. Fenomenele vizate: instabilitate…