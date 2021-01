Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de miercuri, 6 ianuarie, pana sambata dimineața, 9 ianuarie, ANM anunța ca in majoritatea zonelor din Romania se vor semnala ploi, care se vor transforma, spre finalul intervalului menționat, in lapovița și ninsoare.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod galben și cod portocaliu de vreme severa, in zilele de luni și marți. COD GALBEN Interval de valabilitate: 04 ianuarie, ora 14:00 – 05 ianuarie, ora 08:00 Fenomene vizate: ploi abundente; intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ și viscolite…

- Meteorologii au emis Cod galben de ploi abundente si intensificari ale vantului, dar si ninsori in vestul si nordul Olteniei, nordul Munteniei si sudul Banatului. Pentru Carpatii Meridionali, la peste 1.700 de metri altitudine, va fi Cod portocaliu de viscol puternic si ninsori abundente.

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 04-01-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 04 ianuarie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni dimineața, un cod portocaliu de viscol și ninsori abundente in Carapații Meridionali, iar pentru 14 județe un cod galben de ploi și vant puternic. De asemenea, ANM a emis o prognoza meteo speciala pentru București.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, o noua informare de ninsori si intensificari ale vantului, valabile pana luni, 28 decembrie. In zonele montane din 13 judete se vor semnala intensificari ale vantului, ninsori moderate cantitativ si viscol.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o atenționare de cod galben de ploi, ninsori și viscol. In intervalul 10 decembrie, ora 11:00 – 11 decembrie, ora 18:00, temporar, vor fi precipitații in general moderate cantitativ, predominant sub forma de ploaie in sudul, estul, apoi și in centrul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare meteo care anunța pentru mare parte a țarii ploi și ninsori la munte, in weekend. ANM a emis și o atentionare Cod galben de vant puternic la munte, valabila in 17 judete.