- Meteorologii au emis sambata, 26 august, alerte cod portocaliu și galben de canicula, care vizeaza toate regiunile țarii, valabile pana maine, 27 august.Pe parcursul zilei de astazi, sub alerta cod galben de canicula se afla zone din Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Crișanei, al Munteniei…

- Meteorologii au emis doua noi avertizari care anunța temperaturi extrem de ridicate. Potrivit ANM, duminica, toata țara va fi sub cod galben de canicula. Luni, valul de caldura va persista in toate județele, in special in cele din sudul și sud-estul țarii, unde va fi cod portocaliu de canicula.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari de vreme severa pentru mai multe zone ale țarii. Meteorologii au anunțat un cod portocaliu de canicula și un cod galben de averse torențiale.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! Au fost emise doua atenționari Cod portocaliu si Cod galben de canicula si disconfort termic. Care sunt zonele vizate și pana cand sunt valabile cele doua avertizari.

- Meteorologii au emis 2 avertizari meteo pentru data de 24 iunie 2023: una de cod portocaliu de vijelii, alta de cod galben de canicula și alta de cod galben de vijelii. Iata ce fenomene meteo se vor manifesta pe parcursul zilei de sambata!

- ANM au emis doua noi coduri de vreme instabila valabile pentru jumatate de țara. Meteorologii au anunțat ca vremea fi și in perioada urmatoare capricioasa și va ploua in mai multe zone, iar cantitațile de apa vor mai insemnate.

- Cod PORTOCALIU de ploi și cod GALBEN de furtuni in Alba și alte județe. Fenomene vizate: averse, descarcari electrice și grindina Meteorologii au emis un cod PORTOCALIU de ploi pentru Alba și mai multe județe din țara. Codul este valabil intre 15 iunie, ora 21 – 16 iunie, ora 12. Fenomene vizate: averse…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Meteorologii au emis un cod portocaliu și un cod galben de vijelii și grindina. Iata ce județe sunt vizate de atenționarea meteorologilor!