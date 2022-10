Stiri pe aceeasi tema

- Acum, in ultimele zile din luna septembrie, avem temperaturi chiar și de 34 de grade Celsius, insa peste doar cateva zile, vremea se va schimba radical. Ei bine, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un anunț de ultim moment! Luna octombrie vine cu grindina, descarcari electrice…

- Luna septembrie este una plina de capricii. Astazi ANM a emis prognoza pentru urmatoarele 2 saptamani. Conform acesteia temperaturile scad brusc in Romania, cu alte cuvinte se schimba vremea. Așa cum scriam recent, prognoza meteo pana in octombrie este una preponderent cu valori termice scazute. Așadar,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis trei avertizari meteo Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitați de apa insemnate și intensificari ale vantului, valabile in acest weekend.

- Vremea se strica in județul Cluj. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis joi, 15 septembrie, mai multe atenționari de vreme deosebit de rea in mai multe județe din țara, inclusiv Cluj.

- Vreme de toamna cu ploi, vom avea parte in urmatoarele doua zile. De miercuri, 14 septembrie, se incalzește neobișnuit, astfel ca joi sunt așteptate maxime de 33 grade Celsius in sud-estul țarii.

- Cod portocaliu și Cod galben de furtuni si ploi torentiale! Din pacate, nu trece o zi fara noi avertizari de Cod portocaliu și Cod galben de furtuni si ploi torentiale. In aceasta dimineața ANM a emis aceste avertizari, valabile intre 21 și 22 august. Pentru aceste doua zile sunt anunțate fenomene de…

- Vremea se va schimba radical in aproape toata țara. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cod galben de vijelii și grindina, dar și descarcari electrice in mai multe zone din țara, incepand de duminica, ora 14:00 pana luni la ora 22:00. Iata are sunt județele vizate!

- Anunț de ultima ora de la meteorologi. Vremea se schimba radical in aproape toata țara, motiv pentru care a fost emisa o avertizare de fenomene extreme valabila de la ora 13:00 pana la ora 23:00.