Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o serie de avertizari meteo valabile din 02 iunie, ora 12:00 pana pe 02 iunie, ora 23. Fenomenele vizate sunt averse torențiale, grindina, intensificari ale vantului și vijelii.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Meteorologii au emis un cod portocaliu și un cod galben de vijelii și grindina. Iata ce județe sunt vizate de atenționarea meteorologilor!

- Meteorologii au anunțat ca deși temperaturile se mențin ridicate, vremea va fi in continuare capricioasa. ANM a emis o noua atenționare cod galben de ploi torențiale, grindina și instabilitate atmosferica accentuata și sunt vizate mai multe județe.

- O NOUA AVERTIZARE cod galben de averse, descarcari electrice, vant puternic și grindina: Localitațile vizate O NOUA AVERTIZARE cod galben de averse, descarcari electrice, vant puternic și grindina: Localitațile vizate Meteorologii ANM au emis duminica, 21 mai, o avertizare cod galben de furtuna, valabil…

- ANM a emis un cod galben de ploi moderate cantitativ și intensificari ale vantului. Meteorologii au anunțat ca vremea ramane instabila și in zilele urmatoare și ca pe arii restranse va fi grindina și descarcari electrice.

- 14 aprilie| Atenționare METEO: Cod Galben de vant puternic in ALBA, pana deseara. Zonele vizate 14 aprilie| Atenționare METEO: Cod Galben de vant puternic in ALBA, pana deseara. Zonele vizate Meteorologii au emis o atenționare pentru intensificari susținute ale vantului, valabila in intervalul de timp…

- Meteorologii ANM au emis mai multe avertizari Cod roșu, portocaliu și galben de vijelii și viscol. Aproape toata țara este vizata de avertizarile meteo. La altitudini de peste 1800 m in Carpații Meridionali, va fi vant puternic, cu rafale ce vor depași 140 km/h. Avertizarea meteo Cod portocaliu de vijelii…

- Meteorologii au emis sambata, 11 martie, o avertizare cod portocaliu de intensificari ale vantului, in ami multe județe, valabila pana duminica, 12 martie. In același timp, intra in vigoare o alerta cod galben de vant puternic, ce vizeaza toata țara, valabila tot pana maine. Prima alerta emisa de ANM,…