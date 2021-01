Anunț ANM! Cod galben de ninsori și viscol în sud-estul țării Acum este clar ca iarna și-a intrat cu adevarat in drepturi, caci zi de zi avem parte de catre un nou anunț venit de la Administrația Naționala de Meteorologie. De data aceasta, codul galben de ninsori și viscol a fost prelungit, ceea ce face ca sud-estul țarii sa se mai lupte pana la ora 10:00 cu vremea rea. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

