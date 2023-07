Veste proasta pentru procurori!: Judecatoria Medgidia a respins arestarea unei inculpate minore

Judecatorii din Medgidia au respins propunerea de arestare formulata de procurorii in cazul unei fete, in varsta de 14 ani si 6 luni, din mun. Medgidia, jud. Constanta, aflata in stare de retinere, pentru comiterea… [citeste mai departe]