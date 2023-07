Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis o avertizare de cod galben de canicula și disconfort termic. 25 de județe din Romania sunt vizate. Ce temperaturi vor inregistra termometrele.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de ultima ora! Specialiștii au anunțat Cod portocaliu și Cod galben de canicula, valabil pentru 29 de județe din Romania. Lista completa cu zonele afectate de disconfortul termic. Iata ce au anunțat meteorologii cu privire la vreme.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț important in ultimele ore. Este alerta de canicula in toata țara. Astazi, in special in partea de sud si sud-est a țarii, valorile de temperaturi se vor situa frecvent intre 31 și 36 de grade Celsius.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Alerta de canicula in Romania. Termometrele vor inregistra vineri cele mai ridicate temperaturi de la inceputul anului 2023.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora. Cum va fi vremea in acest weekend. Specialiștii au precizat, de asemenea, și ce temperaturi vor inregistra termometrele. Iata tot ce trebuie sa știi.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis un nou avertisment pentru perioada imediat urmatoare. Vremea severa și ploile torențiale vor reveni in Romania, dupa cateva zile in care pe cer a aparut soarele. Chiar daca vremea va fi instabila, meteorologii au anunțat și cand se vor bucura…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț in materie de vreme. Un val de caldura va "lovi" Romania. Specialiștii au anunțat creșteri semnificative in termometre in perioada urmatoare. Vom avea parte de temperaturi asemanatoare lunii iulie. Cum va fi vremea pe finalul lunii mai.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis o avertizare de cod galben de vant in mai multe localitați din Romania. Pana cand este valabila, dar și ce județ este afectat.