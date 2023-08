Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut un anunț important de ultima ora! Iata cum va fi vremea in mini-vacanța de Sf. Maria. Ce temperaturi vor inregistra termometrele. Cele mai noi informații meteo.

- Vremea in perioada 7 – 20 august. Prognoza meteo pe regiuni, la munte și la mare. Aer rece peste Romania. Cand revine canicula Administrația Naționala de Meteorologie a publicat estimarea valorilor termice și a precipitațiilor pentru urmatoarele doua saptamani. Meteorologii anunța ca, dupa cateva zile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru luna august. Vremea se schimba radical in Romania. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare, dar și la ce temperaturi trebuie sa se aștepte romanii!

- Valorile termice vor fi mai coborate decat cele normale in urmatoarele doua saptamani in regiunile vestice si centrale, dupa care vor fi usor mai ridicate si apropiate de normal in majoritatea regiunilor, iar precipitatiile vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii doar pe parcursul saptamanii…

- Dupa o zi de canicula, ne așteapta fenomene specifice instabilitații atmosferice. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari tip nowcasting de intensificari de vant, ploi și furtuni, valabile pana luni, 31 iulie, la ora 10:00. Cu ce ne vom confrunta in urmatoarele ore. Vant…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț de ultim moment. Concret, din informațiile oferite de meteorologii, vremea se schimba radical. Temperaturile scad brusc in toata țara. Avem parte, in continuare, de cod galben de ploi, vijelii și grindina.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Specialiștii au actualizat prognoza meteo pentru perioada 24 iulie - 21 august 2023. Iata cum va fi vremea in Romania in urmatoarele saptamani. La ce trebuie sa ne așteptam.

- Anunt meteo de la Administrația Naționala de Meteorologie. Experții meteorologi au vești bune, dar și proaste pentru urmatoarea perioada. Astfel, canicula si fenomenele extreme lovesc Romania, aceasta fiind prognoza pentru urmatoarea luna. Prognoza meteo ANM pentru urmatoarea luna. Vine canicula, dar…