Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a oferit informații noi privind condițiile meteorologice din Romania pentru urmatoarele saptamani. Potrivit prognozei ANM, frigul intens se va menține pana la sfarșitul lunii ianuarie, existand șanse mari ca și in luna…

- Temperaturile se vor schimba in perioada urmatoare, potrivit informațiilor furnizate de ANM – Administrația Naționala de Meteorologie. Specialiștii au reactualizat prognoza pentru saptamana viitoare și au avertizat cu privire la un ciclon polar ce va afecta Romania. Elena Mateescu, directorul Administrației…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Cum va fi vremea in luna ianuarie. Prognoza meteo pentru Romania. La ce condiții trebuie sa ne așteptam in perioada urmatoare.

- Temperaturile medii vor fi mai mari decat cel normale in primele opt zile ale lunii ianuarie. Apoi, vremea se va raci in partea a doua a lunii in toata țara, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea se va raci considerabil și vom avea parte de ninsori, asta pentru ca in țara noastra…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii susțin ca furtuna Pia lovește astazi Romania. Vremea se schimba radical in țara noastra.

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie. Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat ca incepand de maine, vremea se va schimba radical in Romania. Temperaturile vor fi in scadere, iar ploile vor pune stapanire pe mare parte din țara. La munte, potrivit informațiilor,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru perioada 13 noiembrie - 11 decembrie. Meteorologii au anunțat ninsori. Iata cum va fi vremea in Romania!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis avertizari sub forma codurilor galbene pentru mai multe județe din Romania. Vremea se racește duminica, 14 octombrie 2023. Se anunța ploi in extindere și precipitații ce vor lua forma lapoviței și a ninsorilor in regiunile de munte. Cod galben de…