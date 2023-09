Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț important, in urma cu puțin timp! Specialiștii au emis o noua avertizare de cod portocaliu de canicula in Romania. Mai exact, avertizarea de vreme calda a fost prelungita. Ce temperaturi vom avea in termometre și cat mai ține vremea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis o avertizare de cod galben de canicula in Romania. Ce temperaturi vor inregistra termometrele.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț in materie de vreme. Specialiștii au actualizat prognoza meteo pentru perioada 14-27 august 2023. Cum va fi vremea pe finalul acestei veri.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Specialiștii susțin ca Romania va fi lovita de cel mai puternic val de canicula. Ce temperaturi vor inregistra termometrele. Cele mai noi informații cu privire la vreme. La ce trebuie sa se aștepte romanii, dar și care sunt zonele…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis o avertizare de cod galben de canicula și disconfort termic. 25 de județe din Romania sunt vizate. Ce temperaturi vor inregistra termometrele.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Specialiștii au actualizat prognoza meteo pentru perioada 24 iulie - 21 august 2023. Iata cum va fi vremea in Romania in urmatoarele saptamani. La ce trebuie sa ne așteptam.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de ultima ora! Specialiștii au anunțat Cod portocaliu și Cod galben de canicula, valabil pentru 29 de județe din Romania. Lista completa cu zonele afectate de disconfortul termic. Iata ce au anunțat meteorologii cu privire la vreme.

- Tornada in Romania? Temperaturile caniculare sunt doar inceputul unui șir de fenomene meteo extreme ce afecteaza țara noastra. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua avertizare. Anunț de ultima ora de la ANM, ce zone sunt vizate. O noua avertizare ANM Romania se confrunta…