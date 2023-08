Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! Vremea se va schimba radical in Romania! Ciclonul care a lovit extrem de puternic in Europa aduce temperaturi scazute in țara noastra și va avea loc o ”inversiune termica periculoasa”.

- Un val de aer rece a lovit Romania! In numai o zi, temperaturile au scazut cu 14 grade. Insa, vremea va reveni la normal spre sfarșitul saptamanii, cand se vor inregistra temperaturi de 33-35 de grade. Elena Mateescu, director ANM a vorbit despre cum va fi vremea pana atunci. Cum va fi vremea? Temperaturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Vremea se va schimba radical in Romania. Termometrele vor inregistra temperaturi neobișnuite pentru luna august.

- Dupa mai multe zile caniculare, meteorologii anunta o racire accentuata a vremii incepand de saptamana viitoare. Duminica, 6 august, un valul de aer rece va patrunde in Romania. Meteorologii anunța o racire accentuata a vremii. Potrivit specialiștilor, vremea se va raci la inceputul saptamanii viitoare,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru luna august. Vremea se schimba radical in Romania. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare, dar și la ce temperaturi trebuie sa se aștepte romanii!

- Valorile termice vor fi mai coborate decat cele normale in urmatoarele doua saptamani in regiunile vestice si centrale, dupa care vor fi usor mai ridicate si apropiate de normal in majoritatea regiunilor, iar precipitatiile vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii doar pe parcursul saptamanii…

- Vremea se racește semnificativ in Romania! Temperaturile scad cu 15 grade de la o zi la alta Vremea se racește semnificativ in Romania! Temperaturile scad cu 15 grade de la o zi la alta Vremea se schimba radical, anunța meteorologii. Temperaturile scad brusc in toata țara. Daca ieri temperaturile maxime…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț de ultim moment. Concret, din informațiile oferite de meteorologii, vremea se schimba radical. Temperaturile scad brusc in toata țara. Avem parte, in continuare, de cod galben de ploi, vijelii și grindina.