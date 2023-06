Mosii de vara 2023. Ce se imparte de Sambata mortilor?

Mosii de vara se praznuiesc in sambata dinainte de Rusalii, respectiv Sarbatoarea Pogorarii Duhului Sfant. Anul acesta, Sambata Mortilor sau Mosii de vara vor avea loc in data de 3 iunie 2023.Aceasta sarbatoare are o insemnatate aparte si este ziua in care se pomenesc toti cei trecuti la cele… [citeste mai departe]